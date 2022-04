Ook priester van veelbesproken Russisch-Orthodoxe kerk komt in Apeldoorn bidden voor vrede

VIDEO Tranen in Vaassen, als er hekken om de camping gaan: ‘Nu sta ik weer op straat’

Ineens staan er tranen in zijn ogen. Terwijl hij enkele tassen met persoonlijke bezittingen naar buiten tilt drukken gemeentelijke handhavers hem een brief in handen. Als hij zich vanaf nu nog op camping ’t Hertenhof in Vaassen begeeft, kost dat Jan Willem van Duuren grof geld. Maximaal 50.000 euro, leest hij. Nadat hij de deur achter zich dichttrekt, beseft hij: ,,Nu sta ik weer op straat.’’

