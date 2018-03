Ook PvdA-wethouder Kruithof uit Apeldoornse politiek

Zwaargewonde chauffeur ongeluk A1 is 69-jarige man uit Limburg

13:10 De chauffeur van de truck die maandag na een klapband dwars op de A1 kwam te staan is een man van 69. Hij is afkomstig uit Cadier en Keer, een dorp in de buurt van Maastricht. De man raakte bij het ongeluk zwaargewond. Het is onbekend hoe het met hem is.