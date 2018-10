Ook Raadhuisplein Apeldoorn krijgt een flinke opknapbeurt

De gemeente Apeldoorn gaat het plein onderhanden nemen omdat dat ook met de omgeving is gebeurd, of nog gaat gebeuren. Aan de ene zijde van het plein is de Hoofdstraat al vernieuwd. Aan de andere kant staat hetzelfde te wachten met het Marktplein. Hoe dat grootste plein er uit komt te zien staat nog niet vast, maar de bedoeling is dat het flink van gedaante verandert.

Als het links en rechts de kwaliteit omhoog gaat is het logisch om ook naar het plein er tussenin te kijken, zegt gemeentewoordvoerder Esther Naber over de afweging van burgemeester en wethouders. Op dit moment zijn er geen specifieke knelpunten of ernstige gebreken aan het Raadhuisplein bekend. Er zal ,,in brede zin'' worden bekeken wat er beter of mooier kan, aldus Naber. Het kan dan bijvoorbeeld om de bestrating en verlichting gaan, en over de hoeveelheid groen. Zoals de zaken er nu voor staan is de uitvoering in 2022; voor die tijd (2019/2020) staat eerst het Marktplein op de rol.