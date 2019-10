Ook raadsvragen in Apeldoorn over staatssteun aan Zero55

Hoe valt het uit te leggen dat een Apeldoorns gemeentebedrijf in Enschede een amusementscentrum opzet? Gemeentebelangen wil opheldering daarover van het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders. De partij reageert daarmee op publiciteit in de Stentor.

De Stentor meldde maandag dat de activiteiten van Accres nu ook de Enschedese politiek bezighouden. Via een commercieel dochterbedrijf exploiteert Accres, waarvan alle aandelen in bezit zijn van de gemeente Apeldoorn, in Enschede amusementscentrum Zero55. Waarom worden lokale bedrijven beconcurreerd door een bedrijf dat is gefinancierd door een andere gemeente, vraagt de VVD Enschede. De Europese mededingingsautoriteit doet onderzoek.

Algemeen belang?

Gemeentebelangen wijst erop dat de Autoriteit Consument & Markt de gemeente twee jaar geleden al aansprak op Zero55, vanwege de schijn van ongeoorloofde staatssteun. Activiteiten in het ‘algemeen belang’ - zoals het beheer van sporthallen en buurthuizen - vallen buiten het bevoordelingsverbod. Gemeenteraadslid Antoon Huigens wil van burgemeester en wethouders weten of de huidige commerciële activiteiten van Accres - ,,nota bene buiten de gemeentegrenzen’’ - nog steeds onder het algemeen belang vallen.

Hoe houdt gemeente de regie?

Accres heeft die commerciële activiteiten ondergebracht in aparte bv's. Huigens wil Huigens weten hoe de gemeente de regie daarover houdt. Hebben ambtenaren bijvoorbeeld zitting in besturen van die bv's of stuurt de gemeente op een andere manier, vraagt hij het gemeentebestuur.

Terug naar af

De gemeente is eigenaar van Accres en huurt het eigen bedrijf bovendien in voor het beheren van gemeentelijke accommodaties. Gemeentebelangen wil weten wat de volgende stap is. Wil de gemeente de aandelen verkopen, waarmee Accres helemaal zelfstandig wordt? Of moet het bedrijf opgaan in de gemeentelijke organisatie?