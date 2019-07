Ook snel internet in Apeldoorn-Zuid

Informatie

Het verschil met vijf jaar geleden is dat KPN de aanleg niet laat afhangen van het aantal aanmeldingen. Het bedrijf is bezig aan een operatie om in drie jaar tijd ruim een miljoen woningen in Nederland van glasvezel te voorzien en de investeringen in Apeldoorn passen in dat plaatje.

Doorpakken

Toen wethouder Wim Willems en KPN-regiodirecteur Jeroen van der Jagt in april de eerste schop in de grond zetten in Anklaar, was Willems echter stelliger over de uitvoering in Apeldoorn dan KPN zelf. Er wordt nu doorgepakt, gaf de wethouder aan, nu volgt ook de rest van de stad. KPN-woordvoerder Jeroen Deen gaf aan daarvoor nog wel een akkoord nodig was over de voorwaarden waaronder KPN aan de slag zou kunnen. Als bedrijven kabels in gemeentegrond leggen, moeten ze voor iedere meter betalen. Heeft KPN daarover inmiddels wel overeenstemming met de gemeente? Daar zegt Deen geen mededelingen over te kunnen doen.