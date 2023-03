Oorlogsslachtoffer in Loenen krijgt naam terug door nieuwe techniek: ‘We zijn positief verrast’

Het identificeren van onbekende doden kan nu ook via verre familieleden. Dat is voor het eerst gebeurd op het Nationale Ereveld in Loenen. Een tot noch toe onbekende dode heeft na 79 jaar, via het dna van een neef, een naam gekregen.

Eerder was dna alleen bruikbaar als het van directe familie, dus ouders of een broer of zus, kwam.

,,We zijn positief verrast met de uitkomst’’, meldt Charissa van Kooten, dna-verwantschapsdeskundige bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het was nog maar de vraag of er genoeg informatie uit het dna van het slachtoffer gehaald kon worden. ,,Van het botmateriaal van het slachtoffer hadden wij onze twijfels, omdat dat niet meer zo hoog in dna-niveau zit.’’

Zoektocht via verre familieleden

Met de nieuwe methode kan er naar meer plekken op het dna worden gekeken. In plaats van 23 worden er nu maar liefst 10.000 kenmerken bestudeerd. Daardoor kan het dna beter worden vergeleken en is het mogelijk om verdere familieleden te vinden.

De techniek zal vaker worden toegepast om onbekende slachtoffers te identificeren, denkt Van Kooten: ,,Veel directe familie van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn al overleden. Dan kom je toch bij verdere verwanten terecht.’’

Het slachtoffer is in Duitsland overleden en werd na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gebracht, om op het Nationaal Ereveld Loenen herbegraven te worden. Bij deze persoon was het onduidelijk om wie het ging en hij of zij werd daarom als onbekende Nederlander begraven. De familie heeft verzocht de naam niet bekend te maken.

Al sinds 2018 is er een zoektocht naar de namen van ‘de honderd van Loenen’. Het NFI, de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) en het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) probeert met met deze zoektocht de namen te achterhalen van de anonieme oorlogsslachtoffers, die begraven zijn op het Nationaal Ereveld Loenen.

Extra hulp bij strafzaken

Naast het identificeren van onbekende doden, kan de nieuwe techniek ook gebruikt worden bij strafzaken. ,,Met toestemming van het OM kan er ook sporenonderzoek mee gedaan worden, als er vraag is naar verwantschap. Het is een nieuwe techniek, echt vers van de pers. We moeten zelf ook nog een beetje bedachtzaam zijn en herkennen bij welke zaken deze techniek een bijdrage kan leveren. Want het is wel een techniek die we nu kunnen aanbieden.’’