Oorzaak brand op camping de Vinkenkamp in Lieren blijft voor altijd een mysterie

UPDATE | VIDEO Campingbe­wo­ners in shock na dodelijke brand in Lieren waarbij Eerbeekse (54) om het leven komt

6 januari Bij een chaletbrand op camping De Vinkenkamp in Lieren is in de nacht van maandag op dinsdag een 54-jarige vrouw uit Eerbeek om het leven gekomen. Haar twee honden overleefden de vuurzee wel. Het verdriet en de shock is groot bij de bewoners, die een hechte gemeenschap vormen.