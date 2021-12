Oosten van Nederland wordt wakker met witte straten, brandweer in actie in Hoog Soeren

Op veel plekken in Oost-Nederland heeft Koning Winter vannacht zijn sporen achtergelaten. De straten in onder meer Apeldoorn, Zutphen en Deventer zijn bedekt onder een winters laagje. Lang zal het witte poeder waarschijnlijk niet blijven liggen. De temperatuur loopt vanochtend op tot een graad of 5.

Het KNMI had voor afgelopen nacht code geel afgekondigd vanwege eventuele gladheid door sneeuwbuien die vanaf een uur of 20.00 uur over de oostelijke provincies zouden trekken. Meldingen van grote ongelukken zijn er in de regio nog niet binnengekomen.

Het weer zorgde in Hoog Soeren, een dorpje in de gemeente Apeldoorn, wel voor wat klein leed. Rond 22.45 uur begon de ‘natte’ sneeuw ‘droge’ sneeuw te worden waarna er in een paar minuten al een laagje zichtbaar was op auto’s, daken en bermen. De sneeuwval werd in elk geval één boom langs de Alverschotenseweg fataal.

Door de sneeuw was de druk op de takken dermate groot geworden, dat de stam dwars over de weg belandde. De gealarmeerde brandweerlieden zaagden de boom, vlak voor een spoorwegovergang, in stukken om zo de weg en het fietspad weer vrij te maken.

Rook in Deventer

Ook in het besneeuwde Deventer moesten de brandweerlieden vannacht in actie komen, al was daar het weer niet de veroorzaker van het leed. Even na 1.00 uur werd een brand ontdekt in een dixi aan de Weerdsweg. De toiletcabine stond dicht tegen een woning en een schaftkeet aan. De brand zorgde even voor hevige rookontwikkeling. De brandweer had het vuur desalniettemin snel onder controle en voorkwam zo dat 't oversloeg.

Het is niet de eerste keer dat dixi’s ten prooi vallen aan één of meerdere brandstichters in de wijk de Zandweerd. Op 22 november brandde amper 200 meter verderop een dixii volledig af. Dat zorgde toen voor een geknapte ruit bij een woning. Sowieso wordt de wijk al jaren geteisterd door brandstichtingen in auto’s, containers, schuurtjes en op bouwplaatsen.

