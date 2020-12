Oosterberg draagt stokje over bij Oosterberg in Apeldoorn

Het hoofdkantoor bleef aanvankelijk achter in Zutphen, maar in juli zette Flip Oosterberg de volgende stap door pal naast zijn distributiecentrum op de Apeldoornse Ecofactorij ook het naastgelegen pand te huren. Dat was sinds 2007 in gebruik geweest als hoofdkantoor en distributiecentrum van postbedrijf Sandd, totdat dit werd overgenomen door PostNL. De verhuizing van het Oosterberg-hoofdkantoor zal begin 2021 plaatshebben. Het bedrijf beschikt dan in zijn panden in Apeldoorn over 30.000 vierkante meter.