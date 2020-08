Oosterberg houdt band met Zutphen intact na verhuizing van hoofdkantoor naar Apeldoorn

Ik en mijn tattoo Voor Atty (48) uit Apeldoorn is een tatoeage cruciaal: ‘Zo kan ik toch nog genieten van mijn lichaam’

29 augustus Van rariteit tot gewoonste zaak van de wereld: de tatoeage rukt al jaren heel hard op in het straatbeeld. Maar betekent zo’n huidversiering eigenlijk iets voor de houder ervan? En zo ja, wat dan? In Ik en mijn tattoo vertellen mensen over hun mooiste, gekste, grappigste of op wat voor manier dan ook meest bijzondere tatoeage. Vandaag de laatste aflevering, met Atty Schulz uit Apeldoorn.