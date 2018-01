Oosterhuizen legt laatste hand aan Klompenpad

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. De naam ontstond vanuit de gedachte dat de klompen aangetrokken kunnen worden om de route op te lopen en omdat veel routes dwars door boerenland lopen. Verharde wegen worden zoveel mogelijk gemeden. Tijdens de tocht is er zo genoeg te ontdekken en beleven.

In Oosterhuizen was in mei 2016 de eerste bijeenkomst op de route vorm te geven. Het Prins Bernhard cultuurfonds stelde een jaar geleden 2.000,- euro beschikbaar. Naast de gemeente hebben ook de provincie en het waterschap een bijdrage geleverd. Een werkgroep heeft in de afgelopen periode afstemming bereikt met de verschillende eigenaren over wiens grond de route loopt. Daarnaast is er gewerkt aan een folder en een app.