OostNL: ‘Ondernemersschade brexit beperken door slimme ingrepen’

Scenario's

In het onderzoek wordt aan de hand van diverse Oost-Nederlandse producten in een aantal scenario’s geschetst welke factoren welke invloed kunnen hebben op im- en export van goederen. Door bij export naar GB slim te opereren kan in veel gevallen de inkomstenderving beperkt worden, tonen de scenario's die zijn doorgerekend met export van peren, chips en vrachtwagens aan. Door zendingen naar GB in volume te vergroten kan je kosten mbt transport en administratieve afhandeling beperken, concludeert Berenschot. Fons de Zeeuw, manager International van Oost NL: ,,Er is nu cijfermatig aangetoond dat de ondernemers in Oost-Nederland hinder gaan ondervinden na een No Deal-Brexit, de producten gaan duurder worden. Maar, en dat is van belang, er zijn wel degelijk knoppen om aan te draaien om de schade te beperken.’’