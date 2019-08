Op de begrafenis van zanger André Groote (1944-2019) was niemand: ‘En dat wilde hij zelf’

André Groote was uniek. De zanger van hits als Henry The Horse en Racing Car werd tijdens zijn muziekcarrière bijvoorbeeld ook paragnost. Mensen geloofden, naast zijn stem, in zijn gave om gebeurtenissen te voorspellen. De paragnost en zanger, die eerder in Zwolle en Apeldoorn woonde, had van 1978 tot 1994 een radioprogramma bij Veronica. In Het Zwarte Gat deed hij wekelijks voorspellingen.