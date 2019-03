Op de roltrap met: Marcel Bruins van 50PLUS

Kledingke­ten CoolCat vraagt faillisse­ment aan

16:03 Kledingwinkelketen CoolCat vraagt voor zijn Nederlandse onderdelen faillissement aan. Bij CoolCat werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland. De kledingketen heeft vestigingen in onder meer Apeldoorn, Lelystad en Zwolle.