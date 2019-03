Op de roltrap met: Peter Kerris van de Partij van de Arbeid

Moskeeën in Oost-Nederland extra bewaakt vanwege aanslag in Nieuw-Zee­land

6:00 Moskeeën in Oost-Nederland worden extra bewaakt door de politie vanwege de aanslagen op moslims in Nieuw-Zeeland, waarbij vijftig doden vielen. Het bestuur van de Medine-moskee in Raalte krijgt op verzoek ook extra bewaking tijdens het komende vrijdaggebed. In onder meer Zwolle, Deventer en Harderwijk rijdt de politie vaker langs de gebedshuizen.