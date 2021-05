Op de terugweg van een feestje raakt een scooter in de greppel in Teuge

Donderslag bij heldere hemel: illegaal vuurwerk in ‘altijd rustige’ Apeldoorn­se buurt, 24-jarige opgepakt

12 mei De politie heeft een 24-jarige inwoner van Apeldoorn aangehouden nadat er bij hem thuis enkele tientallen kilo’s aan illegaal vuurwerk in beslag is genomen. Dat gebeurde dinsdagavond bij een inval aan de Minstreelshoeve in Apeldoorn. Ook de Explosieven Opruimings Dienst was aanwezig bij de actie. Een deel van het vuurwerk is door de EOD afgevoerd, een ander deel door de politie.