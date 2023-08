Op deze plek bij Omnisport staan over een paar jaar de deelauto’s (en meer) klaar

Vuistsla­gen, kopschop­pen én Rolex-roof: ‘meidenge­doe’ in Apeldoorn loopt uit de hand

Ze zijn jarenlang onafscheidelijk. Totdat Oumaima C. (24) uit Apeldoorn zo kwaad is op haar beste vriendin over het doorvertellen van privézaken, dat ze afgelopen februari verhaal haalt. Hoe ‘uit de hand gelopen meidengedoe’ eindigt met een Rolex-roof in een drukke winkelpassage. ,,Dit had nooit mogen gebeuren.”