‘Op deze plek in Apeldoorn bloedt de kermis dood’

Helemaal zeker is het nog niet dat de Apeldoornse voorjaarskermis voor de laatste keer bij de Americahal stond, maar als het aan exploitant Nico Lindenbauer ligt, komt die hier nooit meer terug. ,,Moet je nou om je heen kijken, geen sfeer, plassen, modder, een hek om het terrein, sombert hij als hij zaterdag zijn attractie Pluche Party opent. ,,Een kermis mevrouw, hoort in de stad, zeker als die buiten is. Vroeger was een kermis altijd bij de kerk. Dat is onze historie. Gaat u bijvoorbeeld maar eens kijken in Schagen, daar staan de attracties in het centrum nog rond de kerk. Zó hoort het. Daar loopt het ook het best, gewoon, omdat er veel publiek komt.’’