Op deze plek in Apeldoorn kan je straks terecht als je acuut een woning nodig hebt

Wietkweke­rij, peeskamer, wéér een wietkweke­rij: man uit Eerbeek wilde rijk worden maar wacht nu mogelijk celstraf

Zoals zo vaak maakte een hennepgeur aan einde aan een wietkwekerij. De politie nam een kijkje, plaatste een camera en viel op 26 mei 2020 binnen in een woning aan de Kalverstraat in Apeldoorn. Met in twee slaapkamers ruim driehonderd plantjes. Uiteindelijk werden vijf verdachten aangehouden, onder wie een 52-jarige man uit Eerbeek.

18 januari