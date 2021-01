Op deze school in Apeldoorn zit de helft van de leerlingen nog ‘gewoon’ in de klas

Het is doodstil in een lokaal met zo'n vijftien leerlingen. Zeer geconcentreerd kijken zij naar het scherm van hun laptop. Door de koptelefoon klinkt de uitleg van de juf. In het schrift worden erna de oefeningen gemaakt. Ondertussen houden twee begeleiders toezicht en helpen waar nodig. Zo gaat het - met pauzes - urenlang door met belangrijke vakken. Eerst rekenen, daarna volgen spelling, taalvaardigheid en begrijpend of technisch lezen.

Extra personeel nodig

Welkom op de noodopvang van de Emmaschool in Apeldoorn. Die is voor kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep heeft. Bijvoorbeeld in de zorg of in het openbaar vervoer. Ook kinderen met problemen of een moeilijke thuissituatie mogen komen. Landelijk ging tijdens de eerste lockdown zo'n 5 procent van de leerlingen naar school. Dat is opgelopen tot 20 procent. Met uitschieters tot de helft, zoals hier op de Veluwe.