Op- en afritten A1 bij Ugchelen gaan paar nachten dicht

Geen joint of shag in huis: moeder uit Apeldoorn bindt uit woede kind met luiers vast

18:26 Bij het wakker worden ontdekte een jonge moeder dat er niets te roken in huis was: geen joint, geen shag. En haar huilende dochtertje van zestien maanden oud wilde ook al niet eten. Toen ging de nu 27-jarige P. van der S. uit Apeldoorn ‘over de zeik’, zoals ze het zelf noemt. Ze gaf het kind een pets in haar gezichtje en legde het in een ledikantje met de armpjes achter haar rug gebonden met twee luiers.