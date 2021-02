Op feestjes gaat het werk door: ‘Wat doet een nieuw balkon met mijn huiswaarde?’

Winterweer Schaatser onderkoeld naar ziekenhuis na nat pak op Veluwemeer, pikant saunakiek­je uit Ermelo

12 februari De sneeuw lag er vandaag nog steeds, maar voor veel liefhebbers werd de focus verlegd op het schaatsen na opnieuw een nacht met vorst. Het was vandaag dan ook erg druk op het ijs. In de Kop van Overijssel waren er extra verkeersmaatregelen om de schaatsdrukte in goede banen te leiden, en in de uiterwaarden van de IJssel bij Hattem werden honderden schaatsers van het ijs gehaald. Hoewel er vooral veel schaatspret was deden er zich ook ongelukken voor. De brandweer rukte meerdere keren uit voor een schaatser in een wak of een gewonde schaatser.