Op herhaling: chique polo-evenement op Paleis Het Loo

Pronken met een fonkelende diamant, crossen in een futuristische BMW, overnachten in Amsterdams duurste hotel. Wie hier wel oren naar heeft neemt zaterdag 25 en zondag 26 augustus een kijkje bij de tweede editie van Royal Polo at the Palace op Paleis Het Loo.

Polo voert de boventoon tijdens dit evenement, dat de sfeer van tv-programma Hoe heurt het eigenlijk ademt. Maar is er meer te beleven. Zo wordt er tussen de wedstrijden door een charity-veiling gehouden onder leiding van het internationale veilinghuis Bonhams. De kavels worden 'om niet' aangeboden en de opbrengst gaat naar 'New Day Impact', een liefdadigheidsorganisatie die een Community Centre gaat bouwen in Tirana, Albanië. Kinderen in armoede en jonge vrouwen (veelal Roma) krijgen hiermee onderwijs, voeding en gezondheidszorg. Bezoekers kunnen bieden op diverse producten en diensten, zoals een diamant, een BMW (voor een weekend), polo clinic of helikoptervlucht.

Antiek

Net als vorig jaar zijn langs het speelveld antieke 'coaches', typisch Engelse sportrijtuigen met vierspan, van de Private Driving Club te bezichtigen met passagiers in stijlvolle kleding. Hun paarden zijn te bekijken in de stallen van Paleis Het Loo. De tuinen, Koninklijke stallen en het paleisdak van Paleis Het Loo zijn dit weekend opengesteld voor de bezoekers.

Fine food

In de Royal Club VIP Lounge wordt champagne, een selectie van de beste wijnen en fine food geserveerd. Dit jaar zal er ook voor het eerst een Luxury Boudoir worden ingericht: een 'poederkamer' of 'sierkamer' waar exclusieve merken zich presenteren op het gebied van hoeden, parfums, tasjes, schoenen en sieraden. De entreeprijs voor de VIP Lounge bedraagt 250 euro. Voor een veldplaats betalen bezoekers 12,50 per persoon.

Dresscode

De dresscode 'Summer Chic' staat voor een dresscode waarin zomerkleding voorzien wordt van een chic glamour tintje. 'Zowel onze veldgasten als onze VIP gasten verwachten wij in een passende outfit. Maakt u uw outfit af met een hoed dan dingt u mee naar de Hat of the Day Award', aldus de organisatie in een persbericht.