Op kerstavond verandert Apeldoornse Ringo eenmalig in Frozen-held Olaf: ‘er is voor kinderen nu bijna niks leuks te doen’

Het begon een aantal dagen geleden toen Ringo Fiselier, voor kinderen beter bekend als Olaf, chocolaatjes uitdeelde aan buurtbewoners. Dat deed hij in kerstmankostuum. ,,Iemand grapte dat ik Olaf wel als hulpje kon gebruiken”, vertelt hij. Zo gezegd, zo gedaan: Ringo kocht het sneeuwpoppak en plaatste online een oproep. ,,In een Facebook-groep zette ik een berichtje dat Olaf op visite zou komen in Apeldoorn-Zuid.”

Populaire meet & greet

Het plan om speciaal voor kinderen iets leuks te organiseren, kwam mede voort uit de aangescherpte coronamaatregelen. ,,Er is sinds de lockdown voor kinderen bijna niks leuks te doen”, stelt Ringo. ‘En wat is er nou gezelliger dan een meet & greet met Olaf?’, dacht hij bij zichzelf.

Dat de Disney-film acht jaar na dato nog steeds enorm populair is, bleek vrijdagmiddag in de Mendelssohnlaan. ,,Ik denk dat er wel honderd kinderen langs zijn gekomen. Het was een constant komen en gaan van mensen”, zegt Ringo. Op een gegeven moment ontstond er zelfs een file in de straat: allemaal auto’s vol Olaf-fans. Als bonus konden ze niet alleen met hun animatieheld op de foto, maar was ook de Kerstman, geportretteerd door Ringo’s zoon, aanwezig.

Het was een drukte van jewelste in Apeldoorn-Zuid: Olaf-fans wilden maar al te graag op de foto met hun held.

Feestfreak

Ringo is naar eigen zeggen een ‘gigantische feestfreak’. En dus pakt hij ook rondom de kerstdagen flink uit. ,,Ik ben een beetje doorgedraaid”, vertelt hij lachend. De afgelopen weken versierde hij negen huizen in de buurt, waarvan zeven in zijn eigen straat. Daar hangt en staat overigens nog veel meer van zijn kerstverlichting. ,,Ik kan het thuis niet meer kwijt.”

Een woning voorzien van kerstsfeer doe je niet zomaar, volgens Ringo: ,,Eén slingertje is niet genoeg hoor!” Nee, een versierd paleisje moet er écht uitspringen. ,,Ik breng lichtslingers aan rond het hele huis”, legt hij uit. ,,Met zowel wit als gekleurd licht. Vooral dat gekleurde valt op, hoor.”

Ook zijn eigen huis is in hogere kerstsferen, tot frustratie van zijn partner. ,,Ik heb echt flink uitgestald”, verklaart Ringo. En dat blijft niet beperkt tot de voorgevel of de woonkamer. ,,Ook de achtertuin is meegepakt.” De veranda, met een oppervlakte van zo’n 30 vierkante meter, hangt vol met lichtjes. De energierekening? Daar wil Ringo vooral heel erg níét aan denken. ,,Gezelligheid is onbetaalbaar!”, vindt hij.