Op meer plekken in Apeldoorn snel groen bij regen

Korenaar kan geen potten breken op landelijke finaledag schoolvoet­bal

9:33 Ze waren even teleurgesteld. De voetballers van de Korenaar uit Apeldoorn konden gisteren geen potten breken tijdens de landelijke finales van het NK schoolvoetbal op het KNVB-complex in Zeist. Toch werd op de terugweg de medaille nog eens goed bekeken. ,,Zesde van Nederland, gewoon super goed gedaan!'', zette Judith van Straten de prestaties in perspectief.