Op oudjaarsdag bruist het altijd in deze Apeldoornse volkswijk, nu niet. ‘Stiekem hoop ik op wat siervuurwerk’

,,We kunnen ook best een keer zonder, zegt een Zuid-bewoner.” Nou is Apeldoorn-Zuid is niet per sé helemaal een volkswijk, meer een wijk met volksbuurten. Nee, Apeldoorners zijn niet vanzelfsprekend trots op hun stad. Maar Zuid is wel trots op Zuid, weet Harry Platje, die er zelf zijn leven lang woont.