Op scholen in Apeldoorn en Vaassen kunnen kinderen ook de komende vijf jaar het hele jaar door met vakantie

Video + Poll Dit is waarom het duikteam van de brandweer in Harderwijk moet blijven (en in Heerde wordt wegbezui­nigd)

6:30 Verdwijnt het duikteam van de brandweer in Harderwijk, dan is bij een ongeval onder water in de gemeente Putten geen andere Gelderse duikploeg binnen een half uur aanwezig voor een reddingspoging. Ook verdwijnt dan de belangrijkste reddingsploeg voor de Randmeren. Het zijn redenen waarom de Antea Group in een tot nu toe geheim gehouden rapport adviseert om de duikploeg in Heerde te schrappen.