Op straat in Apeldoorn: 'Ik herken niet één lijsttrekker'

De wind waait dinsdagochtend over de markt van de Eglantier in Apeldoorn. Ondanks de kou, zorgt de zon op deze eerste lentedag toch voor wat warmte. De verkiezingsposters voor de gemeenteraadsverkiezingen hangen overal, maar hoe goed kennen de Apeldoornse inwoners de lijsttrekkers waar vandaag op gestemd kan worden?

,,De meeste ken ik wel,'' antwoordt ras-Apeldoorner Frans Radius stellig. In de praktijk blijkt het toch tegen te vallen. Met alle vijftien gezichten van de lijsttrekkers voor zijn neus, weet de 79-jarige er twee bij naam te noemen. ,,En ik heb nog wel in het stadhuis gewerkt en meerdere keren meegeholpen in een stembureau.''

Barbara Kwakernaak (34) heeft geen flauw idee. ,,Ik herken niemand op deze foto's.'' Ook de foto van Burgemeester John Berends staat ertussen. ,,Zat hij misschien in de landelijke politiek? Ik heb geen idee'', zegt Kwakernaak. ,,Ik stem wel altijd, maar ik moet de stemwijzer nog even invullen.''

Al snel blijkt dat wethouders Nathan Stukker van het CDA en Detlev Cziesso van GroenLinks het vaakst worden herkend. Ook de burgemeester wordt er door de meeste mensen tijdens deze korte streekproef nog wel uit gepikt.

Een stel uit De Maten herkent de meeste lijsttrekkers. Ronald (67) en Mariet (66) van Duivenboden identificeren samen zes lijsttrekkers. Vooral Mariet is enthousiast. ,,Deze man is van de partij Vrede en Recht. Hoe heet hij ook alweer?'' Het Apeldoornse-tweetal stemt op hun zoon Martijn, die op de kieslijst staat voor D66. ,,Ik volg de politiek altijd via de krant en ik verdiep me er zeker in. Ook als mijn zoon er niet bij staat, ga ik altijd stemmen. Als je niet gaat stemmen, mag je ook niet zeuren,'' zegt Mariet van Duivenboden.

Iets verderop loopt Liang Weiwang (34) met een kinderwagen over de markt. ,,Ik woon nog niet zo lang in Apeldoorn. Ik herken wel de gezichten, maar weet geen namen. Ik volg de politiek niet, maar ik ga wel stemmen. Ik besluit het altijd op het laatste moment.''

