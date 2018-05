Op vakantie naar het Apeldoornse stadsstrand Soap

Aangetrof­fen dode in Apeldoorn­se woning door noodlottig ongeval overleden

10:26 In een woning aan de Niers in Apeldoorn is maandagavond een dode aangetroffen. Uit onderzoek van de forensische opsporing van de politie blijkt dat de persoon door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.