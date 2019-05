Op zoek naar een niet alledaagse vakantiebaan? Je vindt ’m in Apeldoorn

Droog en niet te heet: ideaal weer voor schaap­scheer­ders in Loenen

12:41 Schaapherder Arjen Daalhuisen was zaterdag in zijn nopjes met het prima weer bij het 49ste schaapscheerdersfeest in het centrum van Loenen. Hitte en regen vinden de pas geschoren schapen namelijk niet prettig. Bovendien is het voor de scheerders en scheersters (ook vrouwen doen mee) niet fijn.