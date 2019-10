Op zondag naar de Action en Hema? Het kan straks iedere week in Apeldoorn-Noord

Huisver­koop levert steeds vaker bonje op: ‘Goed onderzoek vooraf schiet erbij in’

6:11 Kopers van met name oude woningen leggen steeds vaker claims neer bij de verkopers om gebreken aan hun nieuwe woning te laten herstellen. Dat komt vooral omdat kopers in de overspannen woningmarkt snel toeslaan om het huis van hun keuze vooral maar niet te missen. Als er achter toch iets mis blijkt te zijn, is er geen geld meer om er zelf nog iets aan te doen.