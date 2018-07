Opa (76) die onderuit ging op Apeldoorns fietspad weer thuis

De opa (76) van Lisanne Rijks uit Apeldoorn is vandaag ontslagen uit het ziekenhuis. Hij kwam dinsdagochtend hard ten val op het fietspad naast de Laan van Westenenk, mogelijk door een inhaalmanoeuvre van een wielrenner. Die fietste door. Lisanne liet het er niet bij zitten en plaatste een oproep op Facebook in de hoop diegene die haar opa, Daniël Ritmeester, liet vallen, te vinden.

,,Tot nu toe hebben we nog niks van de politie gehoord. Ik heb alle tips die ik heb gekregen door het Facebookbericht doorgegeven aan de politie, die er verder mee aan de slag gaat.'' Rijks deed samen met haar oma aangifte, en hoopte nog voor het weekeinde wat meer te horen, maar tot nu toe is het stil ,,Maar de politie moet ook even tijd hebben om haar werk te doen, dus we wachten het nog maar even af.''

Rijks deelde dinsdagavond een foto van haar opa in het ziekenhuisbed, met een getuigenoproep erbij. Het bericht werd volop gedeeld, en de reacties stroomden binnen. ,,Dat hadden we niet verwacht, mijn telefoon kon het bijna niet aan. Mijn opa is trots op mij dat ik zo'n bereik heb gekregen met het bericht. Maar in eerste instantie hoefde dat allemaal niet van hem.''

Inhaalmanoeuvre

Haar opa, Daniël Ritmeester, fietste dinsdagochtend samen met zijn vrouw op het fietspad naast de Laan van Westenenk, toen een wielrenner hem inhaalde. ,,Die schampte of duwde mijn opa, dat weet hij niet goed meer. Maar daardoor viel hij. Mijn oma was meer met mijn opa bezig dan dat ze heel goed op de wielrenner heeft gelet.'' Ze hoopt met de wielrenner te kunnen praten over de gevolgen van zijn inhaalmanoeuvre.