Opa uit Apeldoorn moet een jaar de cel in voor misbruik kleinkind

Een 83-jarige inwoner van Apeldoorn moet de cel in omdat hij zijn kleinzoon van destijds vijf jaar oud seksueel misbruikt heeft tijdens een logeerpartijtje een jaar of acht geleden.

De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem tot twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat is conform de eis van de officier van justitie.

Verpest

De jongen, nu veertien jaar, heeft lang zijn kaken op elkaar gehouden, zoals opa ook gevraagd had na het misbruik. De puber is uiteindelijk tegenover hulpverleners gaan praten, nadat hij al jaren onder behandeling is geweest. Hij zei tegen hen dat ‘opa zijn leven verpest had.’

Eenmalig

Voor de rechtbank in Zutphen gaf B. van Z. twee weken geleden toe dat hij de jongen eenmalig heeft misbruikt, toen het kind bij hem in bed lag. Het ging om vergaande handelingen. In de jaren tachtig is de man veroordeeld voor misbruik van twee minderjarige dochters van hem, onder wie de moeder van het genoemde kleinkind. Hoe het opnieuw kon gebeuren: hij wist het echt niet, want hij valt niet op kinderen.

Fout

De rechtbank stelt vast dat de man wist dat zijn handelen verkeerd was. ‘Zo beval de man zijn kleinzoon achteraf zijn mond te houden over de gebeurtenissen en ontkende de man in eerste instantie toen hij hier in 2017 door de moeder van de jongen mee werd geconfronteerd.’ Op de zitting zei hij steeds: ,,Ik ben fout geweest, ik verdien straf, klaar ermee, huppekee.’’ De rechtbank: hij heeft (door het verleden, red.) gezien wat een verwoestend effect misbruik op kinderen heeft.’’

Verdriet

De Apeldoorner gaf op de zitting aan dat een lange gevangenisstraf zal betekenen dat hij zal verhuizen, hij toonde zich als de dood dat het uit zou komen in zijn woonomgeving. De rechtbank liet dat aan zich voorbij gaan. ,,Het seksueel misbruik dat de man begaan heeft en het verdriet dat hij daarmee heeft toegebracht aan zijn kleinzoon en familie moet verrekend worden.’’