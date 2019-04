Opblaaskerk bij station Apeldoorn heeft geen drempel

Het christelijk geloof raakt op de achtergrond in de westerse samenleving. Tegelijk zijn er mensen die niet naar de kerk gaan, maar misschien best belangstelling hebben, vermoeden Apeldoornse kerken. Met een opblaaskerk op het Stationsplein proberen ze de komende dagen het geloof laagdrempelig aan te bieden.

De ‘pop up’-kerk (18 meter lang, 12 meter hoog) zet vanaf woensdag tot en met zaterdag dagelijks om 10 uur de deur open. Initiatiefnemer is Arjan Plaisier, een dominee die namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Apeldoorn zoekt naar nieuwe kerk-vormen.

Waarom dit project?



,,We leven in een tijd waarin de kerk op afstand is komen te staan. Met deze actie proberen we, op een plek waar mensen langs komen, het geloof op een aansprekende manier weer dichter bij te brengen.

Wat gaat er precies gebeuren?



,,Mensen kunnen binnenlopen om even te kijken, voor een gesprek, een kopje koffie. Daarnaast hebben we elke dag extra activiteiten. Bijvoorbeeld een high tea, een kinderprogramma, pannenkoeken bakken. Op vrijdag komen een paar leden van het Bachkoor stukjes uit de Matthäus zingen.’’

Op wie mikken jullie?



,,Op mensen voor wie geloof en kerk wat verder weg zijn geraakt, maar daar toch ergens wel geinteresseerd in zijn. Hen bieden we letterlijk een lage drempel om weer eens binnen de lopen. Of eigenlijk zelfs: helemaal geen drempel.’’

Is het zieltjes winnen?



,,We dringen niets op, we stellen iets beschikbaar. We zijn zelf erg enthousiast over het verhaal en dat vertellen we graag door. Iedereen is welkom om daar zelf iets mee te doen.’’

Dat dit in de week voor Pasen gebeurt is vast niet toevallig?

,,Inderdaad. Want de Stille Week is het kernverhaal van het christelijk geloof.’’

En dan is de christelijke traditie opeens ook nog groot in het nieuws, door de brand in de Notre Dame. Wat zegt het dat er zoveel betrokkenheid uit de hele wereld is bij die kerk?



,,Dat is een intrigerende vraag. Het is natuurlijk een monument; iets ongelooflijks uit het verleden, wat aanspreekt. Maar er is zeker ook een besef dat het een heilige plaats is. Waar is gebeden, waar mensen geluk gevonden hebben. Waar schoonheid en goedheid zich samenbalt. Zelfs in het seculiere Frankrijk is het alsof het echt bij mensen ‘inslaat’ als zo'n plek van godsverering wordt getroffen. Misschien zit het gevoel daarbij toch veel dieper dan mensen denken.’’

Het klinkt wrang, maar kan deze gebeurtenis jullie deze week dan nog helpen?