Opeens is er paniek bij een woning in Apeldoorn: ‘Ze hebben een bom naar binnen gegooid’

Vrouw uit Apeldoorn hielp 17-jarige aan sekswerk en heeft spijt, maar ontloopt straf niet

Wist een 36-jarige vrouw uit Apeldoorn dat een van de meisjes die ze twee jaar geleden bij het station oppikte en in de prostitutie liet werken nog geen 18 jaar was? Ze zag dat de OV-chipkaart met de geboortedatum van het meisje vervalst was, maar vroeg niet verder.

19 december