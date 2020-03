Opeens vrij en lekker weer: enorme rij voor vuilstort in Apeldoorn

Tientallen mensen staan maandagmiddag met hun auto in de rij voor de stort aan de Aruba. Het zit er dik in dat een heel aantal wachtenden vorige week nog geen idee had hier nu te zijn. Sander Veenstra had toevallig al wel vrij gepland: vakantie. Maar hij had wel een andere voorstelling bij de invulling, toen hij het plande. ,,We waren van plan om naar het buitenland te gaan, maar dat hebben we nu toch maar uitgesteld. Dan maar lekket huis bezig, en in de tuin. Ik zei al voor de grap: over drie weken hebben we ons huis heel vaak schoongemaakt.’’

Meerdere mensen sturen hun auto uit de rij; het duurt hen te lang. Veenstra vindt het prima om nog even te wachten; de zon schijnt precies prettig door de ruiten. ,,En het maakt de tijd weer een beetje vol.’’