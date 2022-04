Open Dag bij Minigolf Club Bussloo

Toen oprichter en adventure-golffanaat Sietse van Zandvoort uit Apeldoorn de club vorig jaar begon, was er één ding enorm belangrijk voor hem. ,,Het moet leuk zijn om te sporten. Actief bezig zijn, met zeker hier en daar een wedstrijdelement, maar gezelligheid en elkaar helpen beter te worden moet de boventoon voeren. En met een prachtige baan met uitzicht over het meer van Bussloo, een leuke club leden en een gezellig clubhuis, lukt dit inmiddels goed.”

Elke week trainingsmomenten en clubavond

Wie lid is van de door de Nederlandse Minigolf Bond erkende Minigolf-wedstrijdbaan, kan tijdens de openingstijden altijd terecht om te spelen. Eigen materiaal aanschaffen is niet nodig, want er is voldoende aanwezig op de locatie. Er zijn regelmatig trainingsmomenten en van april tot en met september wordt er elke maandag een clubavond georganiseerd. Op de clubavonden worden twee rondes gespeeld en er is een volgens de club ‘gezellige nazit’ in het clubhuis.