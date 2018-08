Open dag Futsal Apeldoorn staat in teken van het goede doel

Futsal Apeldoorn speelt zaterdag een benefietwedstrijd tegen ZVV Ede, dat in de Eerste Divisie uitkomt. Bij die club speelt Zoubier Hadi, die vorig seizoen nog in Apeldoorn actief was. ,,Zoubier benaderde ons twee maanden geleden met de vraag of we mee wilden werken aan een benefietduel’’, legt Futsal Apeldoorn-voorzitter Derk Kent uit. ,,Fikria is zijn schoonzus die kampt met multiple sclerose, een aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Dat goede doel paste precies in onze plannen om elk seizoen te starten met een evenement waarbij we de opbrengst schenken aan een goed doel. Met veel mensen hebben we handen ineen geslagen en de open dag gecombineerd met een benefietduel.’’ De gezondheid van Fikria gaat steeds verder achteruit, zo is te lezen op dagms.nl. Medicijnen slaan niet aan, waardoor de vrouw graag naar Rusland gaat om een speciale behandeling te ondergaan die haar MS zou stoppen. Die behandeling wordt in Nederland niet vergoed en daarom is geld nodig. ,,We hadden direct een goed gevoel bij dit doel’’, zegt Kent, die met een afvaardiging van Futsal Apeldoorn met de vrouw sprak. ,,Hier willen we ons graag voor inzetten.’’