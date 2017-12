Openbaar groen krijgt meer kleur in Apeldoorn

In de stad zijn de eerste stappen naar meer kleur al gezet, komend jaar zijn de dorpen aan de beurt.

De versobering werd enkele jaren geleden ingezet als bezuiniging. Gevolg was dat Apeldoorners in peilingen nog maar een magere 6,5 als rapportcijfer gaven aan de uitstraling van het openbaar groen. Nu het beter gaat met de gemeentelijke financiën, mag de eenheid Beheer en Onderhoud weer iets creatiever aan de slag in parken, plantsoenen en andere stukken van de openbare ruimte.

Bollen

Op veel plekken in Apeldoorn zijn nu bollen in de grond gestopt en bloembakken geplaatst. Vanaf komend voorjaar zijn de resultaten op grote schaal goed te zien, vertellen Michiel Bruins (eenheidsmanager Beheer en Onderhoud) en Ernst Jan Mulderij (vakspecialist groen) van de gemeente Apeldoorn.

Het gaat niet alleen om bollen en bakken. In bermen met wilde flora wordt opnieuw gezaaid. Dat moet vergrassing tegengaan en de bermen kleurrijk houden. Daarnaast zijn, of worden, hier en daar nieuwe heesters geplant: meer bloemrijke soorten. De voorbij jaren moesten er juist vooral onderhoudsarme types komen; niet de meest spannende beplanting.

Kwekers

Dat er nu vrolijker varianten terugkeren is niet alleen te danken aan de dikkere portemonnee van de gemeente. Kwekers hebben ingespeeld op de trend dat veel gemeenten in de voorbije jaren in hun onderhoudsbudgetten snoeiden. Ze hebben heesters ontwikkeld die minder beheer nodig hebben - en dus aantrekkelijk zijn voor gemeenten - maar toch kleurrijk zijn.

In 2018 staat verfraaiing van de openbare ruimte in de dorpen op de planning. De bedoeling is dat de bewoners daarover mee kunnen praten. In de stad zullen ook nog meer verbeteringen in gang worden gezet.

Vervanging

Om kosten te besparen gaat de gemeente zoveel mogelijk 'werk met werk' uitvoeren: als er toch ergens al onderhoud of vervanging gepland staat, wordt daar voortaan meteen verbetering van het groen bij afgewogen. Er zijn meerdere projecten waarbij ook andere onderdelen van de openbare ruimte worden opgeknapt of vervangen.