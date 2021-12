Opengezette gasaansluiting zorgt voor riskante situatie in appartement aan de Tjonger in Apeldoorn

VIDEO Lichtflits en er snel vandoor: zien we hier brandstich­ter in Apeldoorn wegrennen?

Apeldoorn is in korte tijd weer twee keer opgeschrikt door een autobrand. In de nacht van dinsdag op woensdag ging aan de Cort van der Lindenstraat in Zuid een Opel Astra in vlammen op, terwijl het zaterdag aan de Faunastraat ook al raak was. Moeten we ons schrap zetten voor een nieuwe golf?

