Opening Apeldoornse ijsbaan zorgt voor tranen bij DNIJ-voorzitter: 'We hebben het eindelijk voor elkaar’

Ze hebben er negen jaar op moeten wachten, maar vrijdagochtend was het dan eindelijk zover: de ijsbaan aan De Voorwaarts in Apeldoorn werd geopend voor publiek. Henk Veneman, voorzitter van schaats- en skeelervereniging DNIJ, was zelf één van de eersten die op het ijs stond en raakte daarbij hevig geëmotioneerd. ,,Dit is prachtig. Hier hebben we met zijn allen zo hard aan gewerkt.”