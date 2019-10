Opening permanent asielzoekerscentrum Apeldoorn jaar vertraagd door vrees voor overlast

Het permanente asielzoekerscentrum dat in Apeldoorn aan de Deventerstraat moet komen, krijgt opnieuw een latere openingsdatum. In plaats van 2020, is de ingebruikname nu verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Dat komt door juridische procedures die tegenstanders begonnen. Het gevolg is dat de tijdelijke opvang, aan de Christiaan Geurtsweg, een jaar langer open blijft.

De bedoeling is een permanent azc te vestigen op het terrein van GGNet. Dat project is al een paar jaar in voorbereiding. De opvang zal deels in bestaande gebouwen, en deels in nieuwbouw plaats vinden. Landelijke opvangorganisatie COA zorgt voor de uitvoering, de gemeente Apeldoorn staat principieel achter het project en verleent daarom medewerking.

Niet haalbaar

In de tussentijd is er een tijdelijke opvang ingericht in een voormalig UWV-complex aan de Christiaan Geurtsweg. Dat is sinds januari van dit jaar in gebruik. Momenteel verblijven daar een kleine 400 mensen. Het tijdelijke centrum sluit wanneer de definitieve opvang opent. De openingsdatum van dat permanente azc was, na een paar verschuivingen, voorzien in de eerste helft van 2020. Nu blijkt dat dat niet haalbaar is.

Doorgroeien

Twee personen en een stichting verzetten zich tegen het plan op het GGNet-terrein, uit vrees voor overlast. Bovendien hebben ze het vermoeden dat het azc vlot zal doorgroeien van 400 naar 600 of 800 bewoners. Ze hebben daarom aan de Raad van State gevraagd een streep te halen door het bestemmingsplan dat de nieuwbouw mogelijk maakt. Of op z'n minst een maximum aantal bewoners in dat plan te laten zetten. In april van dit jaar wees de Raad van State een eerste verzoek af. Deze vrijdag volgt een tweede zaak.

Stikstof

Die juridische procedures leveren vertraging op, zelfs als de RvS het bestemmingsplan overeind houdt. In dat voor COA en gemeente gunstige geval kan het azc vermoedelijk pas in het eerste kwartaal van 2021 open gaan. Als de stikstof-problematiek rond bouwprojecten blijft wringen kan de vertraging zelfs nog verder oplopen.

Het COA heeft gevraagd de tijdelijke opvang daarom langer in de lucht te mogen houden. De gemeente stemt daarmee in. Er zouden tot nu op die plek geen noemenswaardige problemen zijn ontstaan; in die zin is er dus geen reden om de deur al te sluiten, is de afweging. Het tijdelijk centrum mag nu tot 1 juli 2021 open blijven.

Afstel