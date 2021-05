Openluchtbaden in regio weer open, maar wat krijg je voor een abonnement?

Dat het Boschbad in Apeldoorn dit weekend weer baantjestrekkers kon verwelkomen, was voor locatiemanager Patrick Versteeg al een groot lichtpunt in donkere coronatijden. ,,Daar ben ik heel blij mee. Eigenlijk mogen we weer. We waren al wel eerder open, maar we waren door een computerstoring woensdag en donderdag dicht. Het is afwachten totdat we weer meer mogen en mensen ook kunnen zonnen.’’