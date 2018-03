Operatie 'Mini-Loo' in volle gang

Een deel van de collectie van Paleis het Loo wordt momenteel ondergebracht in Kasteel Cannenburch in Vaassen Niet alle pronkstukken kunnen daar zomaar worden neergezet.

In het anders zo keurige Kasteel Cannenburch is het dezer dagen oppassen geblazen. Voor je het weet struikel je over het snoer van de stofzuiger. Of loop je in een ruimte die vol staat met blauwe kisten pardoes tegen een keukentrapje op.

Niet zo verwonderlijk dat het een bescheiden chaos is in het Vaassense kasteel. De overheveling van een deel van de collectie van Paleis Het Loo is namelijk in volle gang. Omdat het Apeldoornse museum de komende jaren vanwege een grondige renovatie gesloten blijft, is een verzameling Oranje-attributen in het naburige dorp te bewonderen. ,,Toen we een kleine twee jaar geleden hoorden dat Paleis Het Loo dicht zou gaan, hebben we gevraagd of het een idee was om een deel van de collectie hier onder te brengen’’, vertelt Jorien Jas, conservator van de Cannenburch. ,,We dachten dat we daarmee vrij onbescheiden waren. Maar tot onze verrassing werd er heel positief op gereageerd.’’

Keukenhof

Daar blijkt geen woord van gelogen. ,,We waren wel bezig met een aantal satelietlocaties, zoals de Keukenhof en het Rijksmuseum’’, zegt haar Apeldoornse collega, Loo-conservator Paul Rem. ,,Maar met het aanbod van onze Gelderse buurman waren we ongelooflijk blij. Ten eerste zou het zonde zijn als al onze voorwerpen drie jaar lang niet te zien zijn. Bovendien is dit zo dichtbij, dat ik zelfs op de fiets ben gekomen.’’

Rem is druk bezig om driehonderd aan het Oranjehuis gerelateerde items een plekje te geven op de Cannenburch. Die zijn per vrachtwagen vanuit een depot in Lelystad overgebracht naar Vaassen. ,,We hebben natuurlijk duizenden dingen. Daar hebben we een selectie uit gemaakt. Dat moet je ook op niveau zien. Je moet hier geen enorm kostbare gouden dingen neerzetten. Dat past niet. Dit is een robuust kasteel.’’

Temperatuur

Daarom is er nog een ander aspect om rekening mee te houden. ,,Op Paleis Het Loo hebben we een constante temperatuur. Hier zijn de weersomstandigheden van veel grotere invloed. Niet alles kan hier dus staan zonder dat het beschadigd kan raken. We hebben daarom vooral gekozen voor serviezen van glas, porselein en aardewerk’’, licht Rem toe.