Opgeknapt winkelcentrum De Maat krijgt geen zebrapad

Hij is blij met de manier waarop de omgeving van winkelcentrum De Maat wordt opgeknapt. Maar nu de eindfase van het project nadert is er bij Gerrit van Rijn ook enige wrevel. De buurtbewoner zou graag een zebrapad bij de ingang van het winkelcentrum zien. ,,En als er een schutting van klimop geplaatst kan worden, wordt alles nóg netter.''

Het oudste winkelcentrum van De Maten is flink opgeknapt. Verschillende partijen mochten in de planvorming meepraten. ,,Ook ik ben bij een bewonersavond geweest'', legt Van Rijn uit. ,,Dan snap ik dat de gemeente niet aan alle wensen kan voldoen. Alleen als je mensen mee laat praten moet je in ieder geval de juiste argumenten gebruiken wanneer je niets met hun ideeën doet. Anders laat je de kloof tussen politiek en burger alleen maar groeien.''

Zone

En daar wringt volgens Van Rijn de schoen. ,,Mij is verteld dat er geen zebrapad kan komen omdat de weg in een 30 kilometerzone ligt. Maar meteen naast het Stadhuis, aan de Stationsstraat, ligt er wel een. En hier iets verderop, bij de school, ook. Dat zijn ook een 30 kilometerzones. Dus er wordt of niet goed nagedacht, of er is een andere reden waarom de gemeente hier geen zebrapad wil.''

Continue

Gemeentelijk woordvoerder Esther Naber stelt dat Apeldoorn alleen nog zebrapaden in 30 kilometerzones aanlegt op plekken waar gedurende de dag continu mensen oversteken. ,,Dat is hier niet het geval. Het winkelcentrum kent meerdere in- en uitgangen. Voor ons is dat de reden om geen zebrapad aan te leggen. Het is een weloverwogen keuze van onze verkeersdeskundigen. Het klopt dat er bij de school wel een zebrapad ligt. Deze dateert uit de tijd voor ons huidige beleid was ingevoerd. Ook op verkeersgebied kunnen inzichten en beleid in de loop der jaren veranderen.''

Smaller