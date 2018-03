Opkomst Apeldoorn 11.00 uur: 7,6 procent

Dat meldt de gemeente Apeldoorn na telefonisch contact met tien stembureaus. Tot 21.00 uur openen 96 stembureaus binnen de gemeente Apeldoorn de deuren om de ongeveer 128.000 stemgerechtigde inwoners in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen.

De gemeente houdt tussen 23.00 en 03.00 uur een uitslagenavond in de Burgerzaal van het stadhuis. Iedereen is welkom om hier de verkiezingsuitslagen van Nederland en die van Apeldoorn te volgen. Omstreeks 01.00 uur maakt burgemeester John Berends de eerste tussentijdse uitslag van de verkiezingen bekend. Om ongeveer 02.45 uur volgen dan de voorlopige uitslag en de voorlopige zetelverdeling in de gemeenteraad en de voorlopige uitslag van het referendum.