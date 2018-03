Opkomst in Apeldoorn blijft achter op 2014

Syntus/Keolis scoort een 7,7 in Apeldoorn

15:36 Vervoersbedrijf Syntus/Keolis scoort voor de stadsdienst Apeldoorn een 7,7 in de OV-Klantenbarometer. Dit is een enquête onder reizigers in bus, tram, metro bus en boot die in het najaar voor de zeventiende keer is uitgevoerd.