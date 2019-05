Oplichter (33) uit Apeldoorn opgepakt: twee miljoen euro gaat op aan luxe leven

Aangiften

De man uit Apeldoorn was bestuurder van twee BV's waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. Hij begon daarmee in 2017. De verdachte beheerde de computers in een zogenaamde ‘miningfarm’. Investeerders in miningcomputers zouden een rendement ontvangen van zo’n 0,3 bitcoin per maand (nu ongeveer 2.000 euro). Toen uitbetaling van rendement uitbleef en investeerders hun miningcomputer niet terug kregen, werden meerdere aangiften gedaan.