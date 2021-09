‘Oplichting bij Apeldoornse garage’, branche-organisatie: ‘Deze man mag nooit meer een auto verkopen’

VIDEO Lunch in plaats van grote menigte voor Apeldoorn­se olympiërs en paralym­piërs: ‘Kleine feestjes ook intiem’

21 september Op de plek waar veel Apeldoornse sporters de basis voor hun successen legden, werd dinsdagmiddag stilgestaan bij hun prestaties tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo. Voor de gouden medaillewinnaars in Japan werd de besloten lunch in Omnisport nóg iets feestelijker.