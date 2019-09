Oplossing in de maak voor woonruimte vader en zoon in Apeldoorn: misschien toch niet dakloos

Communicatie-adviseur Nienke Stavast van de gemeente Apeldoorn biedt Wolvers enig houvast, al heeft dat nog niet tot een oplossing geleid. Stavast: ,,Laten we voorop stellen dat wij altijd kijken naar de individuele situatie. Als het zo is dat een permanente oplossing – om wat voor reden dan ook – niet direct mogelijk is, dan wordt tijdelijke opvang zo snel mogelijk geregeld. Zeker als er kwetsbaren in het spel zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen. Uitgangspunt daarbij is dat mensen niet op straat komen te staan. Ook in het geval van de vader en zijn zoon zijn we in gesprek over een passende oplossing”.